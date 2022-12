Pokémon Scarlatto: il regalo PERFETTO da fare ai vostri figli

Sarò onesto: Pokémon Scarlatto (ma anche Violetto) è il videogame a tema Pokémon che noi millennials abbiamo sempre desiderato. Muoverci in totale libertà all’interno di un open world, avendo la possibilità di volare, correre, cavalcare un mostriciattolo digitale… bhè è sempre stato un sogno. Il nuovo titolo di Game Freak mette d’accordo nuove e vecchie generazioni, affacciandosi a quelle che sono le esigenze di una cultura sempre più esigente in termini videoludici e strizzando l’occhio ai nostalgici della serie che hanno i primi capelli bianchi ma che sono cresciuti sognando di affiancare Ash Ketchum nel percorso più avventuroso che ci sia.

Il videogioco si trova a 59,99€ su Amazon (sì, è il prezzo di listino e non è ancora in sconto), ma ci sono le spese di spedizione gratuite. Sarà a casa vostra senza dover pagare costi aggiuntivi. Non di meno, la disponibilità è immediata.

Pokémon Scarlatto: se avete una Nintendo Switch, dovete averlo

Questo gioco è perfetto, come ribadito, sia per i vostri figli che per i vostri fidanzati, per le fidanzate, per mariti e moglie, amici e parenti. Non si è mai troppo grandi per giocare a Pokémon, ricordatevelo.

Nintendo Switch è famosa per I titoli esclusivi di Super Mario, Kirby, Pokémon, Zelda e molti altri. Questa meraviglia, che introduce la nona generazione, combina le ultime tecnologie in un videogame libero, enorme, che donerà a voi e ai vostri cari ore di gioco spensierato. Vi invitiamo a comprarlo ora, perché spesso va sold out e non vorremmo che finissero le scorte prima del 25 dicembre.

Lo sappiamo bene: se avete dei figli piccoli, “Pokémon Scarlatto” è il regalo che loro hanno chiesto a Babbo Natale. È la moda del momento; con un gadget del genere li farete felicissimi. E se hanno chiesto una Switch invece, sappiate che la console è in sconto su Amazon: solo 299,00€ (è la colorazione Red/Blue Neon) con schermo non-OLED.

