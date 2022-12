Pokemon Scarlatto e Violetto già in offerta su Amazon: il gioco delle feste

È già iniziato il conto alla rovescia per il Natale 2022 e di conseguenza sugli ultimi regali da fare. Pokemon Violetto e Scarlatto per Nintendo Switch rientrano nell’identikit perfetto, specialmente se puoi acquistarli adesso in offerta a 49,99 euro.

Parliamo di un piccolo sconto sul prezzo di listino, ma importante, considerato che si tratta di due giochi appena usciti. Puoi scegliere la versione che preferisci e riceverla a casa già domani con Prime.

Pokemon Violetto e Scarlatto: i nuovi capitoli della serie già in offerta

Con Pokemon Violetto e Scarlatto puoi scoprire gli ultimissimi episodi della saga di videogiochi più amato: due giochi che si evolvono in un modo tutto nuovo che ti permette di esplorare un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente.

Puoi osservare e catturare i Pokémon dove vuoi: mari, foreste, strade, cieli e molto altro ancora. Adatto a giocatori di ogni età, con Violetto e Scarlatto ti divertirai a scoprire nuovi Pokémon selvatici all’interno di un ambiente completamente esplorabile.

Acquista subito la tua copia in offerta e scegli il tuo primo compagno d’avventura tra Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. L’avventura in Pokemon Violetto e Scarlatto ti aspetta.

