Pokémon Scarlatto ad un prezzo TOP su Amazon

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero eccezionale su Amazon; girovagando sul portale di e-commerce infatti, siamo riusciti a trovare il videogame di Pokémon Scarlatto a soli 49,90€ con spese di spedizione gratuite incluse. Si tratta di un costo davvero irrisorio per un gioco che è unico nel suo genere. Parliamo del primo open world della serie, che dona ai videogiocatori la possibilità di esplorare la regione di Paldea con una libertà assoluta.

Inutile girarci intorno: è bello, bellissimo ed è adatto a bambini, adolescenti, adulti, a chiunque. Unico requisito: avere la passione per i mostriciattoli che si evolvono. È realizzato da Game Freak, nota azienda che ha curato tutto il franchise videoludico della gamma.

Dobbiamo segnalarvi che l’articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi godrete della massima sicurezza su tutti i fronti; la transazione è sicura e c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Pokémon Scarlatto: immergetevi in un monto nuovo

Oltre ad avere un mondo tutto nuovo, ci sono Pokémon inediti mai visti prima; salite in groppa al vostro Koraidon per volare, correre, sfrecciare sui campi e nelle città della regione e scoprite l’affascinante storia che si cela dietro. Voi sarete degli allievi dell’accademia dell’Arancia e dovrete affrontare una serie di sfide che si sviluppano su tre archi narrativi differenti. Dovrete sfidare i capopalestra, seguire le lezioni e smascherare le malefatte dei cattivi. L’ambiente è senza confini e all’inizio dell’opera dovrete scegliere il vostro starter: Quaxly, Fuecoco e Sprigatito. Quale sarà il vostro preferito?

A 49,90€ non potete lasciarvelo sfuggire. La consegna è immediata; in pochissimi giorni sarà a casa vostra. Fate presto perché potrebbe andare a ruba. Allo stesso prezzo tuttavia si trova anche Pokémon Violetto, la controparte di Scarlatto. La scelta è vostra, ma si tratta del medesimo gioco con poche differenze e con Pokémon esclusivi divisi per versione.

