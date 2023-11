Pokémon Perl Splendente: il gioco da comprare OGGI su Amazon

Oggi vi parleremo di un videogioco a tema Pokémon semplicemente unico. Ci riferiamo a Pokémon Perla Splendente, il remake dell’iconico titolo uscito su Nintendo DS diversi anni or sono. Ora è disponibile per Nintendo Switch per farvi rivivere la vostra infanzia/adolescenza. Grazie agli sconti speciale di Amazon per il Black Friday è disponibile a soli 52,00€, spese di spedizione incluse.

Pokémon Perla Splendente: il titolo di Pokémon da avere

Questo è un remake atteso da lungo tempo del classico Pokémon Diamante e Pokémon Perla, ambientato nella regione di Sinnoh. I giocatori avranno l’opportunità di rivivere l’emozione dell’esplorazione di Sinnoh, catturare mostriciattoli unici e affrontare la sfida della Lega. La grafica migliorata e le nuove funzionalità rendono questa versione un’esperienza ancora più coinvolgente. Offre una grafica rinnovata che dà vita ai Pokémon e ai paesaggi di Sinnoh in modi mai visti prima. Ci sono funzionalità aggiuntive, come la modalità “Union Room” che servono per connettersi con altri utenti e potrete perfino personalizzare le Poké Ball.

La trama coinvolgente di Pokémon Perla Splendente è arricchita da missioni secondarie, attività di allenamento e sfide che vi permetteranno di esplorare Sinnoh in modo più approfondito. Grazie alle funzionalità online, il videogame offre l’opportunità di connettersi con altri giocatori di tutto il mondo. In questo capolavoro di Game Freak avrete modo di partecipare a lotte online e collaborare con altri allenatori così da rendere la vostra partita sempre unica e diversa. Grazie agli sconti del Black Friday, è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 52,00€, con le spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, o volendo potrete anche scegliere di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Siate veloci, dunque.

