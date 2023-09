Pokémon Let's Go Pikachu: rivivi la tua infanzia con un gioco INCREDIBILE

Se sei un fan dei Pokémon e desideri rivivere l’emozione della prima grande avventura nella regione di Kanto, oggi ti consigliamo Pokémon Let’s Go Pikachu; questo capitolo è disponibile a un prezzo incredibile di soli 59,99€ su Amazon, e le spese di spedizione sono incluse.

Pokémon Let’s Go Pikachu: il Must Have per ogni appassionato

Pokémon Let’s Go Pikachu è un omaggio ai primissimi giochi Pokémon (giallo, rosso, blu e verde), usciti per la prima volta nel 1998 per il Game Boy. Questi titoli hanno segnato l’inizio della tua avventura come Allenatore Pokémon, e ora puoi rivivere quei momenti magici con un tocco moderno grazie a questa rivisitazione che sfrutta la potenza e la versatilità della Nintendo Switch.

Il gioco ti porta nella regione di Kanto; qui il tuo partner iniziale sarà il carismatico Pikachu, che ti seguirà ovunque tu vada e interagirà con te nel gioco. Avrai l’opportunità di esplorare la regione grazie alla splendida grafica HD, con una visuale simile a quella di Pokémon GO. Puoi catturare i Pokémon utilizzando il Joy-Con o sfruttando l’accessorio Poké Ball Plus (acquisibile in separata sede), che ti donerà un’esperienza di gioco completamente nuova. Dovrai anche affrontare allenatori avversari, sconfiggere le palestre di Kanto e raccogliere otto medaglie per qualificarti per la Lega Pokémon. Il videogame supporta anche il gioco multigiocatore online.

Il videogame supporta anche il gioco multigiocatore online.

