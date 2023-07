Pokémon Let's Go Pikachu: rivivi gli anni '90 in grande stile

Pokémon Let’s Go Pikachu è un gioco di ruolo per la console Nintendo Switch che combina l’esperienza classica dei giochi Pokémon con elementi innovativi e una grafica accattivante. È un grande classico che renderà felici i millennials che hanno amato e giocato Pokémon Giallo, Blu, Rosso su Game Boy. Su Amazon costa solo 59,90€, spese di spedizione incluse.

Pokémon Let’s Go Pikchu: il gioco dei millennials

Pokémon Let’s Go Pikachu è un omaggio ai primi giochi della serie Pokémon, in particolare a Pokémon Giallo per il Game Boy; ripropone la regione di Kanto, presentando i mostriciattoli originali delle prime generazioni.

Un aspetto unico di Let’s Go Pikachu è la sua connessione con l’app per dispositivi mobili Pokémon GO. I giocatori possono trasferire Pokémon catturati nell’app direttamente nel gioco per Nintendo Switch, creando una sinergia tra i due titoli. Offre poi un’esperienza di gioco semplificata rispetto ai giochi principali della serie Pokémon. Il sistema di combattimento è più accessibile e si basa sul lancio della Poké Ball usando i Joy-Con o la Poké Ball Plus, un accessorio opzionale. La grafica è stata completamente rivisitata rispetto ai modelli da cui deriva il videogame. I Pokémon e l’ambiente sono resi in alta definizione, offrendo un aspetto vibrante e dettagliato. Inoltre, i giocatori possono interagire con il loro compagno Pikachu, accarezzandolo, giocando con lui e persino vestendolo con accessori carini.

Infine, vi è la possibilità di giocare in modalità multigiocatore locale. Gli utenti possono unirsi ad un amico e affrontare sfide e allenatori insieme, migliorando la collaborazione e l’interazione sociale. Con un costo di 59,90€ questo capitolo è imperdibile nella vostra collezione; vi invitiamo ad approfittarne e a comprarlo adesso prima che terminino le scorte su Amazon. Le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.