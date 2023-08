Pokémon Let's Go Pikachu: il gioco più iconico, di nuovo disponibile su Amazon

La serie Pokémon ha affascinato giocatori di tutte le età per più di due decenni, offrendo avventure coinvolgenti e creature affascinanti da catturare e addestrare. Nel 2018, “Pokémon Let’s Go Pikachu” è stato rilasciato come un omaggio affettuoso ai primi giorni della serie, offrendo un’esperienza nostalgica con tocchi moderni. È stato uno dei primi titoli per Nintendo Switch ad essere approdato in commercio e oggi, dopo cinque anni dal suo debutto, continua ad essere una pietra miliare nel panorama videoludico internazionale. Su Amazon è tornato disponibile al prezzo di 60,98€, spese di spedizione incluse.

Pokémon Let’s Go Pikachu: rivivi la tua infanzia

“Pokémon Let’s Go Pikachu” è ambientato nella regione di Kanto, la stessa regione in cui tutto è cominciato con il lancio dei giochi Pokémon Red e Blue nel 1996. Questo omaggio è evidente fin dalle prime fasi del gioco, quando il giocatore inizia il proprio viaggio nella casa del protagonista e incontra il suo amico rivale.

Anche se ci sono molti elementi che sono rimasti fedeli all’originale, troviamo diverse modifiche. Ad esempio, il sistema di cattura dei Pokémon è stato adattato per assomigliare a quello del popolare gioco mobile “Pokémon GO”. I giocatori possono lanciare una Poké Ball direttamente sullo schermo per catturare i Pokémon, utilizzando la sensazione di lanciare la Poké Ball con il Joy-Con o il dispositivo Poké Ball Plus.

Una delle caratteristiche distintive di “Pokémon Let’s Go Pikachu” è la modalità di gioco condivisa. Gli utenti possono affrontare l’intera avventura insieme a un amico, consentendo una collaborazione completa durante le lotte contro i Pokémon selvatici e i leader di Palestra.

Una delle componenti centrali poi è il legame speciale tra il giocatore e il suo partner. Il Pikachu del giocatore (o l’Eevee, se si sceglie la versione “Let’s Go Eevee”) sarà sempre con loro e potrà essere personalizzato con abbigliamento e accessori. Questo capolavoro è disponibile su Amazon al prezzo di 60,98€, non lasciatevelo sfuggire.

