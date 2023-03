Pokemon Labyrinth: il gioco da tavolo che cambia in contuinuazione a 18€

Vuoi un gioco da tavolo divertente e diverso dal solito che coinvolga grandi e piccoli? Allora dai un’occhiata a questa super occasione che trovi adesso su Amazon. Grazie alle Offerte di Primavera puoi, ancora per poco tempo, mettere nel tuo carrello Pokemon Labyrinth a soli 18,49 euro, invece che 34,99 euro.

Grazie a questo sconto del 47% puoi avere un risparmio incredibile e un gioco divertentissimo. È adatto sia per i grandi che per i più piccoli, da 7 anni in su, e puoi giocare da 2 fino a 4 giocatori.

Pokemon Labyrinth: troverai la strada giusta per vincere?

Questo gioco da tavolo è molto bello perché le regole sono semplicissime ma nello steso tempo regalano delle emozioni intense. In Pokemon Labyrinth vince chi riesce a collezionare più Pokemon come Pikachu, Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Ma in ogni turno il giocatore a cui tocca, oltre a spostare la sua pedina, sposta anche parte del labirinto!

Un divertentissimo gioco in cui dovrai decidere se agevolare il tuo percorso oppure ostacolare quello degli avversari. Ogni turno riserva sempre delle sorprese e dovrai essere adattabile e un passo avanti agli altri per aggiudicarti la vittoria. In confezione troverai 1 tabellone, 34 tessere del labirinto, 24 gettoni Poké Ball, 4 pedine Pokémon e 4 piedistalli.

Non perdere tempo perché a questa cifra lo vorranno tutti ma i pezzi disponibili sono limitati. Per cui trova la strada per andare su Amazon e acquista il tuo Pokemon Labyrinth a soli 18,49 euro, invece che 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.