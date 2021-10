Pokémon Café ReMix è ora disponibile su iPhone e Android

“Pokémon Café ReMix” è ora disponibile per gli utenti possessori di iPhone e iPad. Scopriamo di più sul nuovo gioco dei mostriciattoli che si evolgono per dispositivi iOS/iPadOS.

Pokémon Café ReMix: le caratteristiche

Un anno dopo il lancio di Café Mix, The Pokémon Company International ha annunciato una nuova versione del gioco. Pokémon Café ReMix è ora disponibile per gli utenti di iPhone, iPad, Nintendo Switch e Android.

Free-to-start, il nuovo gioco funziona così: ci sono allenatori che possiedono un bar dove tutto lo staff e i clienti sono Pokémon. Con il gioco, gli allenatori lavorano insieme allo staff per completare i puzzle necessari per preparare bevande e piatti per i clienti.

Gli enigmi in Café ReMix vengono completati collegando insieme le icone facendole roteare, che vengono poi risolte dopo essere state collegate insieme.

“Pokémon Café Mix è un puzzle game unico in cui il giocatore è ora proprietario di un bar che serve deliziose prelibatezze ai Pokémon. Completa i puzzle collegando tra loro le icone per preparare bevande e piatti per i tuoi clienti mentre si divertono al bar!”

Secondo un post sul blog, Café ReMix conserva il suo “stile artistico unico introducendo nuove modalità di gioco e Pokémon aggiuntivi nel bar“. Lo sviluppatore promette un gameplay aggiornato e nuovi eventi di gioco e nuove opzioni.

Gli utenti possono giocare senza spendere soldi, sebbene siano disponibili acquisti in-game.

A differenza di UNITE, qui non si possono trasferire i dati di salvataggio del gioco dalla versione per Nintendo Switch alla versione iOS/Android o viceversa.

Potete guardare il trailer di lancio nel video allegato sopra e trovare l'app qui sull'App Store.