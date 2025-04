POCO X7 Pro in offerta su Amazon: a questo prezzo non ha rivali nella fascia media

Il POCO X7 Pro è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo mid-range in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, grazie all’ottimo SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Sfruttando l’offerta in corso su Amazon è possibile acquistare tutte le varianti dello smartphone in sconto, con prezzi da 319 euro e la possibilità di pagare anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

POCO X7 Pro: la scelta giusta nella fascia media

La scheda tecnica del POCO X7 Pro comprende il SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra a cui si affiancano varie combinazioni di RAM (8/12 GB) e storage (256/512 GB). C’è spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che per una batteria da 6.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Lo smartphone è certificato IP68 e può contare su di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15.

Sfruttando la promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro al prezzo scontato di:

319 euro per la versione 8/256 GB

per la versione 8/256 GB 349 euro per la versione 12/256 GB

per la versione 12/256 GB 379 euro per la versione 12/512 GB

L’acquisto può sempre avvenire optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata dello smartphone.