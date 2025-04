POCO X7 Pro (12/512 GB), prezzo crollato: ora è lui il re della fascia media

Il POCO X7 Pro è protagonista di una nuova offerta eBay e, grazie al codice sconto PIT10PERTE25 da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage con un prezzo scontato di 323 euro, con anche la possibilità di pagare in 3 rate, con PayPal o Klarna.

A questo prezzo, il mid-range di POCO non ha rivali e diventa un vero e proprio affare per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone completo e di grande qualità che sia in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo, grazie soprattutto al SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X7 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del POCO X7 Pro comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e fresh rate di 120 Hz oltre al già citato SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Ci sono anche 12 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 W. C’è poi una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. La scheda tecnica si completa con il supporto Dual SIM, il sistema operativo Android 15 e la certificazione IP68/IP69.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PIT10PERTE25 è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro con un prezzo scontato di 323 euro. Per sfruttare la promozione in corso è possibile premere sul box qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. La promo è disponibile solo per alcune colorazioni.