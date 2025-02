POCO X7 al minimo storico su Amazon: la scelta giusta nella fascia media (12/512 GB)

Il POCO X7 si candida a best buy per la fascia media del mercato: con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, il mid-range di POCO è ora disponibile al prezzo scontato di 299 euro, scegliendo la versione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Questa variante è ora disponibile al nuovo minimo storico, confermando come il POCO X7 possa essere considerato come uno dei modelli più interessanti della fascia media. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X7 (12/512 GB): è un best buy nella fascia media

Il POCO X7 è dotato di un’ottima scheda tecnica con il SoC MediaTek Dimensity 7300 Ultra che viene affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 5.110 mAh. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche la certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 da 12 GB di RAM e 512 GB di storage con un prezzo scontato di 299 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e rappresenta il nuovo minimo storico per questo modello. L’offerta è accessibile di seguito, con possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni.