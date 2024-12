POCO X6 Pro: a questo prezzo è il mid-range da prendere oggi | BEST BUY

Per chi è alla ricerca di un nuovo mid-range da meno di 300 euro, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dal POCO X6 Pro. Il modello in questione, parte della ricca gamma di smartphone Xiaomi, è ora disponibile in offerta su eBay, con possibilità di ottenere uno sconto aggiuntivo grazie al codice FINEANNO24, da aggiungere al momento del pagamento. Sfruttando la promo in corso, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 252 euro per la versione 8/256 GB e al prezzo di 270 euro per la versione 12/512 GB. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto, scegliendo la versione desiderata.

POCO X6 Pro: la scheda tecnica

Il POCO X6 Pro è uno dei migliori mid-range sul mercato grazie alla presenza del SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra affiancato da un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W e ha il sistema operativo Android 14, con Android 15 in arrivo.

