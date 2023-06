POCO X4 GT 5G: più di 100€ di risparmio per uno smartphone TOP

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone potente a un prezzo conveniente? Allora non potete perdervi l’offerta eccezionale di Amazon sul POCO X4 GT 5G! Questo dispositivo di ultima generazione, che normalmente sarebbe venduto a 429,90 euro, è disponibile per un tempo limitato a soli 319,90 euro. È un affare che non potete lasciarvi sfuggire!

POCO X4 GT 5G: caratteristiche da top di gamma

Il POCO X4 GT 5G è dotato di tutte le caratteristiche che desiderate da uno smartphone moderno. La sua connettività 5G vi permetterà di navigare sul web a velocità incredibili e godere di un’esperienza di streaming fluida. La potente CPU MediaTek Dimensity 8100 garantisce prestazioni elevate e la possibilità di gestire facilmente le applicazioni più esigenti. Ma le sorprese non finiscono qui. Il POCO X4 GT 5G vanta un display DynamicSwitch DotDisplay da 6,6 pollici con una risoluzione nitida e colori vibranti. Potrete godervi i vostri film, giochi e contenuti multimediali preferiti con una qualità visiva sorprendente. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 144 Hz renderà l’interazione con il dispositivo ancora più fluida e reattiva.

Per quanto riguarda la fotografia, il POCO X4 GT 5G non vi deluderà. Il suo sistema di fotocamere posteriori triple vi permetterà di scattare foto incredibili in qualsiasi situazione. La fotocamera principale da 64 MP catturerà dettagli nitidi e colori vividi, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8 MP vi permetterà di acquisire panorami mozzafiato. Inoltre, la fotocamera macro da 2 MP vi consentirà di avvicinarvi a oggetti e dettagli con una precisione straordinaria. Non dimentichiamoci della batteria. Il POCO X4 GT 5G è dotato di una batteria da 5.080 mAh che vi garantirà un’autonomia eccezionale. Potrete utilizzare il vostro smartphone per lunghe sessioni di utilizzo senza preoccuparvi di doverlo ricaricare frequentemente.

Inoltre, il POCO X4 GT 5G offre anche una memoria interna generosa da 256GB, che vi permetterà di conservare tutti i vostri file, foto e video senza problemi di spazio tutti facilmente gestibili grazie a ben 8GB di RAM. L’offerta di Amazon sul POCO X4 GT 5G è davvero un’opportunità da cogliere al volo. Un dispositivo dalle prestazioni elevate, un display eccezionale, un sistema di fotocamere versatile e una batteria duratura, il tutto a un prezzo incredibilmente conveniente.

