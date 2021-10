Poco X3 Pro: un colosso di smartphone in super PROMO

Se il tuo smartphone sta iniziando a fare cilecca ed hai bisogno di un sostituto potente e adatto alle mani più moleste, Poco X3 Pro è qui per risolvere i tuoi problemi. In promozione su Amazon lo fai diventare tuo con una spesa di soli 259,90€. Veramente eccezionale se consideri il ribasso di circa quaranta euro sul prezzo di listino.

In più non solo puoi pagarlo mediante finanziamento, ma con le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia lo ricevi nel giro di qualche giorno. Cosa aspetti a fare il salto di qualità?

Poco X3 Pro: lo smartphone perfetto per te

Quando definisco Poco X3 Pro come un colosso intendo dire che è davvero uno smartphone possente. In mano fa la sua figura sia in termini di peso che di dimensioni, ma se hai bisogno di un telefono che possa resistere alla tua poca grazia, beh, hai trovato pane per i tuoi denti.

Disponibile in colorazione Phantom Black monta un display da 6,67 pollici che è praticamente immenso. Grazie a questo puoi goderti applicazioni, streaming e gaming come se nulla fosse. Ovviamente la risoluzione è una Full HD+ quindi non ti perdi neanche un singolo dettaglio.

A supportarti in ogni tuo gesto trovi un processore Qualcomm Snapdragon a cui vengono abbinati la bellezza di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Esaurire le possibilità sarà praticamente impossibile.

Cos'altro manca? Ovviamente non un apparato fotografico con sistema quadruplo e non una batteria portentosa. Quella montata ha una capacita di 5000mAh e si ricarica in modo rapido.

Insomma, capisci perchè è un colosso? Acquista subito il tuo Poco X3 Pro su Amazon a soli 259,90€. Lo ordini e lo ricevi praticamente in pochissimi giorni lavorativi così te lo godi fin da subito.