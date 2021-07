In queste ore è emersa la data di lancio del nuovo POCO X3 GT; secondo quanto si apprende, sembra che questa sia stata fissata per il 28 luglio.

POCO X3 GT: cosa sappiamo del nuovo device?

POCO ha programmato un evento per il 23 luglio in India per svelare l'F3 GT nel paese. Secondo quanto riferito adesso però, il 28 luglio terrà un'altra conferenza in Malesia così da annunciare il POCO X3 GT.

I prossimi F3 GT e X3 GT sono dei rebrand dei telefoni già usciti in commercio, ossia il Redmi K40 Gaming e il Redmi Note 10 Pro 5G. Il primo debutterà in India il 23 luglio alle 12:00. Mentre, quest'ultimo diventerà ufficiale il 28 luglio in Malesia.

Pochi giorni fa, le build MIUI 12.5 per POCO X3 GT sono state pubblicate sui server Xiaomi. Quindi, tutto ci fa pensare che lo smartphone sarà lanciato a breve.

Poiché si dice che sia il Redmi Note 10 Pro 5G per i mercati internazionali, possiamo aspettarci funzionalità come un pannello LCD FHD+ 120Hz da 6,6 pollici, protezione Corning Gorilla Glass Victus, SoC MediaTek Dimensity 1100, RAM LPDDR4x e archiviazione UFS 3.1.

Altre caratteristiche di questo telefono includono la tripla fotocamera così ripartita: 64 MP (wide) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro), una selfiecam da 16 MP, il sensore di impronte digitali montato lateralmente, doppi speaker stereo, classificazione IP53 per la resistenza agli schizzi, 5.000 mAh di batteria, ricarica rapida da 67 W e MIUI 12.5 basata su Android 11.

Il nuovo telefono POCO verrà probabilmente rilasciato in regioni come la Turchia e l'Indonesia per citarne alcune. Non sappiamo nulla dell'eventuale distribuzione sul suolo europeo; vi terremo aggiornati.

