POCO Watch UFFICIALE, ci sono anche le nuovissime Buds Pro

Non solo POCO F4. Oggi, nel corso dell’evento di presentazione dello smartphone, l’azienda ha dato spazio a due nuovi prodotti molto attesi dal pubblico: smartwatch e auricolari Bluetooth.

Nello specifico, stiamo parlando di POCO Watch e POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, di cui ora andremo ad approfondire meglio i prezzi e le più importanti specifiche tecniche.

POCO Watch e Buds Pro Genshin Impact Edition: caratteristiche e prezzi

Partiamo innanzitutto dall’orologio. POCO Watch si distingue per un display AMOLED con diagonale di 1,6 pollici e risoluzione pari a 320 x 360 pixel, generando una densità di 301 PPI. Lo smartwatch è molto leggero da tenere al polso, con un peso di appena 31 g (cinturino in TPU incluso) e dimensioni di 39,1 x 34,4 x 9,98 mm.

Il dispositivo possiede tutti i principali sensori, tra cui l’accelerometro e il giroscopio. Non manca neppure il GPS. Siamo al cospetto di uno smartwatch impermeabile, che può raggiungere una profondità di 50 metri. A bordo anche una batteria da 225 mAh che assicura una durata fino a 14 giorni tenendo conto di un utilizzo standard.

POCO Watch sarà disponibile nei colori Black, Blue ed Ivory con un prezzo di vendita consigliato di €99.99, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon. Chiunque dovesse acquistarlo entro le 23.59 del 29 aprile pagherà solamente €69,99.

Passiamo ora alle POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, appositamente pensate per i fan di Genshin Impact. In qualità di uno dei primi prodotti AIoT di POCO, le Buds Pro Genshin Impact Edition utilizzano l’intelligenza artificiale per regolare automaticamente le impostazioni di cancellazione dei disturbi in base al livello di rumore circostante.

Il driver dinamico composito da 9 mm garantisce un suono ricco e corposo. Le cuffiette sono anche resistenti all’acqua, secondo lo standard IPX4. Con il contributo della custodia di ricarica, gli auricolari possono durare fino a 28 ore: 10 minuti basteranno per un’altra ora di autonomia. Possibile anche la connessione simultanea a due dispositivi.

Le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition saranno disponibili nel colore Red ad un prezzo di vendita consigliato di €69.99, in esclusiva su po.co.