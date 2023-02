POCO Watch: ora in SCONTO ad un OTTIMO PREZZO su Amazon

Il POCO Watch è uno degli smartwatch più interessanti sul mercato. Si tratta di un dispositivo completo, caratterizzato da una scheda tecnica senza pecche, un design elegante e un software ben ottimizzato. Come da tradizione per i prodotti POCO, inoltre, anche il POCO Watch può contare su di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile, infatti, acquistare il POCO Watch al prezzo scontato di 69,99 euro invece di 99,99 euro. Lo sconto del 30% è davvero l’occasione giusta per acquistare quest’ottimo smartphone che, a questo prezzo, è il modello da comprare per monitorare la propria salute ed il proprio esercizio fisico oltre che per accedere a varie funzionalità smart. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

POCO Watch: in offerta ora su Amazon al prezzo minimo storico

Il POCO Watch può contare su ottime specifiche tecniche. Lo smartwatch presenta un ampio display AMOLED da 1,6 pollici con vetro curvo 2.5D. La cornice è ultra sottile e la scocca è sia leggera che molto resistente. Da segnalare il supporto al GPS per individuare sempre con precisione la posizione e la possibilità di utilizzo fino a 5 ATM.

Tra le funzionalità del POCO Watch troviamo la possibilità di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, per 24 ore al giorno, e il sonno. Naturalmente, è possibile ottenere un’integrazione completa con il proprio smartphone.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare POCO Watch al prezzo scontato di 69,99 euro invece di 99,99 euro. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartwatch che è acquistabile in tre diverse colorazioni della scocca. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.