POCO Watch al MINIMO STORICO su Amazon, da prendere al volo (-30%)

Offerta bomba di Amazon che porta il prezzo di questo smartwatch al più basso mai registrato. Va da sé quindi che dovrai essere velocissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello POCO Watch a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Questa è davvero un’ottima offerta che ti permette di avere un wearable eccezionale a un prezzo vantaggioso. Tra l’altro allo stesso prezzo puoi scegliere 3 colori: nero, blu e avorio. POCO Watch ha un bellissimo display, molto sensibile e dai colori brillanti. È leggero e comodo da indossare per ogni attività, anche mentre dormi.

POCO Watch: il prezzo crolla, adesso è da avere

POCO Watch si presenta con un fantastico design ultraleggero che ti garantisce il massimo del comfort per tutto il giorno. Ha un display AMOLED da 1,6 pollici ad alta risoluzione con un vetro curvo 2,5D e una cornice molto sottile. È visibile in qualsiasi circostanza, anche alla luce del sole diretta.

Goditi le oltre 100 modalità di fitness per restare in forma e in salute. Traccia i tuoi percorsi con il GPS integrato in modo preciso e senza bisogno di avere lo smartphone con te. Il sensore biometrico misura costantemente l’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. Puoi fare sport acquatici senza problemi grazie alla resistenza all’acqua certificata fino a 5 ATM. Inoltre ha una batteria che può durare per 14 giorni con una sola ricarica.

Fai presto perché questa è un’offerta che farà battere tanti cuori e, quando le unità disponibili si esauriranno, sarà tutto finito. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo POCO Watch a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.