POCO Watch: di "poco" ha solo il nome, tutto il resto è TOP (-30%)

Diffida da chi ti dice che per uno smartwatch bello e completo di funzionalità sia necessario spendere centinaia di euro, a maggior ragione quando con questa offerta di Amazon puoi acquistare l’ottimo smartwatch POCO Watch a un prezzo molto conveniente. Infatti, con uno sconto del 30%, quest’oggi ti bastano appena 69€ per mettere le mani su un wearable ricco di tantissime funzionalità.

Realizzato con materiali di buon livello e con un design bello e giovanile, lo smartwatch del colosso cinese stupisce con il suo pannello AMOLED da 1.6″ ad altissima luminosità.

POCO Watch crolla su Amazon ad appena 69€: ora non puoi fartelo scappare

Il prezzo super economico non dovrebbe trarti in inganno: POCO Watch monta un preciso modulo GPS per tracciare la tua posizione in tempo reale (comodissimo se ami correre e vuoi tracciare le tue performance), è resistente all’acqua e c’è anche posto per un sensore HR per il tracking costante 24/7 del battito cardiaco e della ossigenazione del sangue (SpO2).

Dotato di numerosi algoritmi per registare le tue prestazioni durante l’attività fisica, il wearable di POCO integra una batteria di lunga durata che ti accompagna durante l’attività quotidiana senza farti mai temere di restare senza autonomia.

A questo prezzo è davvero il caso di prendere al volo questa offerta di Amazon, l’unica che ti dà la possibilità di allacciare al polso il super smartwatch economico ad appena 69€. Inoltre, se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

