Poco più di 60€ per la macchina da caffè Nescafé Dolce Gusto Mini Me

Siete alla ricerca di una buona macchina da caffè che sia economica, ma funzionale e facile da usare? Su eBay vi è la promozione che fa al caso vostro sulla macchina da caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me. Il suo prezzo di listino di 89,90 euro scende prima a 69,90 euro grazie allo sconto del 22% e poi scende ulteriormente grazie al coupon CASA23 da inserire prima di procedere con l’acquisto. Prezzo finale: 62,91 euro!

Macchina da caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me: ottimo prezzo su eBay

La macchina da caffè Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me è la macchina automatica per caffè espresso e altre bevande in capsula Nescafé Dolce Gusto che, con il suo design moderno, si combinerà ottimamente con il vostro stile. È dotato di tecnologia play & select per definire la lunghezza della bevanda e presenta anche una pompa ad alta pressione fino a 15 bar per avere un caffè come al bar. Le dimensioni di 16 x 31 x 24 cm la rendono compatta e ideale per ogni ambiente, ma ciò non limita la funzionalità grazie al serbatoio rimovibile da 0.8 litri. Infine è presente anche il sistema Thermoblock per lo spegnimento automatico dopo cinque minuti di inutilizzo.

Quella che vi proponiamo oggi è indubbiamente una macchina da caffè di buona qualità che non potete farvi scappare. Il prezzo proposto da eBay è davvero ottimo, ma non dimenticatevi di inserire il coupon sconto CASA23 prima dell’acquisto. Al prezzo già scontato di 69,90 euro, quindi, verrà applicato un ulteriore sconto del 10%. Prezzo finale: 62,91 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.