Poco più di 20€ per questo ingegnoso mouse Wireless VERTICALE

Se quotidianamente trascorri ore ed ore al PC, rischi di affaticare più del dovuto la mano con cui di solito utilizzi il mouse: non pensi che sia arrivato il momento di migliorare le tue abitudini? Da questo punto di vista, il mouse wireless verticale Trust Verto rappresenta la soluzione ideale ad un prezzo più che accessibile. Precisione e comodità sono le parole chiave che meglio contraddistinguono questo strumento, il cui design risulta sempre più apprezzato per i suoi numerosi vantaggi in termini di ergonomia.

Approfitta dell’offerta in scadenza su Amazon per ordinare oggi stesso il mouse verticale Trust Verto: grazie ad uno sconto improvvido del 12%, potrai aggiudicartelo con circa 21 euro.

Mouse verticale Trust Verto ad un prezzo mai visto

Desideri un’esperienza di utilizzo del mouse senza i tipici fastidi dei modelli tradizionali? Trust Verto è la scelta più consigliata. Con un’inclinazione naturale di 60°, questo mouse offre un comfort ottimale per braccia e polsi, riducendo l’affaticamento. Il suo innovativo design si adatta perfettamente alla forma della mano, mentre il supporto per il pollice ed il rivestimento in gomma migliorano ulteriormente la presa.

Grazie alla connettività wireless con una portata fino a 10 metri avrai totale libertà di movimento, così da migliorare anche la tua postura senza dover curvare la schiena. I comandi sono estremamente precisi, con un sensore ottico da 800/1200/1600 DPI e due pulsanti azionabili con il pollice per un controllo rapido ed efficiente. Inoltre, potrai conservare il micro-ricevitore in uno scomparto dedicato, evitando di perderlo.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: aggiungi subito al carrello il mouse wireless verticale Trust Verto prima che le scorte finiscano e, nel giro di pochissimi giorni, sarà già fra le tue mani.