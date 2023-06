POCO M5s: SOLO OGGI a 149€ sul Mi Store

, invece di 209,90 euro. L’offerta del giorno in questione è davvero pazzesca ed è valida solo per oggi. Un ulteriore risparmio rispetto alla già attiva promozione NO IVA Week di Xiaomi. Ora stiamo parlando di un risparmio pari a 60 euro dal prezzo di listino e con consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo che vuoi indicare in fase di ordine.

Cosa ha da offrirti questo smartphone incredibile? Primo, una fotocamera professionale da 64MP per catturare i tuoi momenti più belli. Con la modalità Ultra HD catturi ogni dettaglio e rendi i tuoi ricordi qualcosa di unico e speciale. Immortala senza problemi anche panorami notturni straordinari scoprendo così un altro lato della notte. E con la modalità Ultragrandangolare ottieni un campo visivo più ampio per immagini sorprendenti.

POCO M5s: non solo foto, anche tanta forza

non è solo fotocamere, ma anche potenza. Il processore MediaTek Helio G95 offre alte prestazioni Octa-core per una resa incredibile durante l’utilizzo di appe di giochi dalla grafica impegnativa. Il DotDisplay AMOLED da 6,43 pollici, leader nella categoria, offre estrema nitidezza, colori incredibilmente vivaci e una luminosità sorprendente. Tradotto, tutto questo significa migliore esperienza visiva. Il Corning Gorilla Glass offre anche una maggiore protezione da urti e graffi.

Ciliegina sulla torta, la batteria ad alta capacità da 5000 mAh garantisce prestazioni al massimo per un uso più piacevole lungo tutta la giornata. Sfrutta il tuo smartphone al massimo. Hai fino a 37 ore di chiamate, 11 ore di gioco, 30 giorni di standby e 19 ore di riproduzione video. Non perdere altro tempo. , invece di 209,90 euro. Hai a disposizione ancora poche ore per riscattare l’offerta speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.