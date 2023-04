POCO M5s, display AMOLED e quad cam da 64 MP a prezzo RIDICOLO (179€)

Ti sembrerà una follia ma è tutto vero: l’ottimo smartphone Android economico POCO M5s è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto del 22%, quest’oggi il device a marcio POCO può essere tuo al prezzo shock di appena 179€.

Giovanile, bello e con un design ben curato, lo smartphone vanta una scheda tecnica di tutto rispetto in grado di soddisfare le tue personali esigenze a 360°: è perfetto per telefonare, ascoltare la musica, guardare video online, navigare in rete, chattare con gli amici e molto altro ancora.

Solo su Amazon puoi acquistare il POCO M5s a un prezzo così basso: affare d’oro

Sottile e leggero, POCO M5s monta un bel pannello AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione (Full HD+) con tanto di fotocamera frontale per selfie sempre di qualità. A tutto ciò, come se non bastasse, si affianca un processore octa core MediaTek super veloce e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica.

Ma non finisce qui: ad appena 179€ lo smartphone di POCO monta anche un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da 64 MP; fai tutte le foto che vuoi e registra video ad altissima risoluzione per rivivere i tuoi momenti indimenticabili senza perdita di dettagli.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa offerta di Amazon e metti subito nel carrello lo smartphone di POCO fintanto che è in sconto del 22%; solo oggi ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.