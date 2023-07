POCO M5: scopri come averlo a soli 129€, ULTIMI PEZZI

Ultimi pezzi disponibili per lo Xiaomi POCO M5 a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro. Questa super offerta è disponibile solo sul Mi Store e solamente per oggi. Quindi ti invitiamo a essere molto veloce se vuoi aggiudicartene uno a questo prezzo regalato. Con 4GB di RAM e 64GB di ROM ti assicuri un telefono dalle caratteristiche fondamentali per sfruttare le funzionalità essenziali senza problemi.

Ottimo come smartphone muletto, da tenere per le emergenze, o se sei alla ricerca di un prodotto a basso costo, ma che non strisci a terra le caratteristiche di funzionamento. Estremamente reattivo, monta un processore MediaTek Helio G99 realizzato per il gaming. Una sicurezza in più se cercavi conferme concrete in merito alle sue prestazioni. E con una batteria da 5000 mAh lo porti sempre con te.

POCO M5: prezzo ultra ribassato sul Mi Store

Hai tempo ancora poche ore per assicurarti lo Xiaomi POCO M5 a soli 129,90 euro. Lo trovi sul Mi Store che ti regala anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Con un display DynamicSwitch FHD+ ottieni un ampio schermo dove i contenuti sono trasmessi a una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

La tripla fotocamera AI da 50MP offre scatti meravigliosi, regalandoti ricordi indimenticabili da conservare sul tuo telefono e far vedere a tutti i tuoi amici. Il design premium lo si vede subito dalle finiture della scocca in pelle vegana e dal display dotato di tecnologia Corning Gorilla Glass. Acquistalo subito a soli 129,90 euro, invece di 189,90 euro.

