POCO M5 in offerta su Amazon a meno di 150€ è DA PRENDERE SUBITO

Il POCO M5 diventa, sempre di più, lo smartphone da comprare per spendere meno di 150 euro e mettere le mani su di un dispositivo completo, veloce e in grado di garantire un funzionamento senza alcun problema. Lo smartphone è ora disponibile con una nuova offerta Amazon. Lo store propone lo smartphone al prezzo scontato di 146 euro per la versione 4/64 GB. Da notare, invece, che la variante 4/128 GB è disponibile a 169 euro. Per entrambe le offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto. In sconto ci sono svariate colorazioni dello smartphone.

POCO M5 in offerta su Amazon: costa poco ma vale tanto

Il POCO M5 può contare su di una scheda tecnica completa: lo smartphone è dotato di un display da 6,58 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare anche la presenza del chip MediaTek Helio G99, in grado di garantire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Lo smartphone presenta anche una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W, e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. C’è il supporto Dual SIM e non manca il chip NFC per i pagamenti. Il dispositivi di POCO è dotto di un sensore di impronte digitali laterale .Lato software troviamo Android 13, personalizzato con la MIUI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO M5 al prezzo scontato di 146 euro nella variante 4/64 GB, disponibile in varie colorazioni. In alternativa, c’è la versione 4/128 GB che presenta un costo di 169 euro. Le offerte sono accessibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.