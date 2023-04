POCO M5, il nuovo RE dei budget phone a prezzo ASSURDO su Amazon

La giornata si apre con una sbalorditiva offerta di Amazon sullo smartphone Android economico POCO M5. Infatti, complice uno sconto immediato del 21%, il device a marchio POCO crolla ad appena 150€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Bello, giovanile, con un design singolare e una scheda tecnica molto valida e attuale, POCO M5 ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per telefonare, navigare, chattare, scattare foto, guardare video, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Ad appena 150€ su Amazon, POCO M5 è lo smartphone economico da acquistare

Nonostante il prezzo molto vantaggioso POCO M5 monta un bel pannello da 6.58 pollici ad altissima risoluzione Full HD+ e a 90 Hz per animazioni sempre super fluide, mentre la fotocamera frontale cattura selfie di qualità da condividere rapidamente sui social.

Sotto il cofano un processore octa core di MediaTek sfrutta perfettamente i 4 GB di RAM per avviare tutte le app che vuoi in un istante, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna facilmente per tutto il giorno senza mai lasciarti a piedi. Inoltre, come i più popolari smartphone di fascia media, anche POCO M5 monta un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50 MP per scatti di qualità e video ad altissima risoluzione.

Con un prezzo così vantaggioso non hai altra scelta da fare: metti subito nel carrello POCO M5 per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.