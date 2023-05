POCO M5: budget phone BELLO e COMPLETO a prezzo regalo su Amazon

Il weekend si apre con una super offerta di Amazon per il budget phone POCO M5, uno tra i più apprezzati smartphone della fascia economica. Infatti, complice uno sconto immediato del 29%, quest’oggi il device di POCO crolla ad appena 149€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Inutile girarci intorno: lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze a 360°. Nonostante il prezzo molto economico, infatti, POCO M5 vanta una scheda tecnica che non teme i più popolari smartphone di fascia media.

Appena 149€ su Amazon per il budget phone POCO M5: affare shock

Oltre a un bel design giovanile con una bella cover posteriore in stile vera pelle, POCO M5 monta un eccellente pannello Full HD+ super smooth a 90 Hz da 6.58 pollici. Sotto il cofano una batteria monstre da 5000 mAh è affiancata da un validissimo processore octa core con 4 GB di RAM, mentre sul retro il modulo fotografico triplo sa sorprenderti con il suo sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti di qualità e video ad alta risoluzione.

Non farti scappare l’ottima offerta Amazon sull’apprezzatissimo budget phone di POCO, quest’oggi incredibilmente a prezzo regalo con il 29% di sconto; inoltre, se lo metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti con il Prime di Amazon).

