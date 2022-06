POCO M4 Pro, smartphone con batteria STREPITOSA a prezzo SHOCK

Da ormai diversi anni a questa parte gli smartphone Android di fascia media riescono a garantire un’esperienza di utilizzo estremamente appagante nonostante il prezzo economico, come ad esempio l’ottimo POCO M4 Pro in offerta su Amazon al minimo storico.

Infatti, con ad appena 229€ con uno sconto del 13%, hai l’opportunità di mettere le mani su uno smartphone Android di fascia media apprezzato per l’incredibile rapporto qualità/prezzo e un design curato sotto ogni punto di vista.

POCO M4 Pro crolla su Amazon ad appena 229€ con uno sconto del 13%

Non farti ingannare dal prezzo economico: il device del sub brand di Xiaomi monta uno stupendo display AMOLED da 6.43 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera punch hole centrale in grado di scattare selfie di qualità eccellente. Il display è perfetto per la visione di qualsiasi contenuto, per chattare con i tuoi amici, guardare video e molto altro.

Sotto la scocca è presente un potente processore octa core di MediaTek con tanta RAM e 256 GB di spazio interno per darti modo di installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno senza alcun compromesso, mentre posteriormente la fotocamera tripla monta un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad alta risoluzione e registrare video a qualità cinematografica. Inoltre, la batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida è sempre tua disposizione per garantirti tantissime ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco.

Non perdere questa incredibile offerta di Amazon e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di fascia media di POCO per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime. A questo prezzo si tratta di una soluzione in grado di assicurarti un’incredibile esperienza di utilizzo in qualsiasi situazione, te lo assicuriamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.