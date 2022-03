Poco M4 Pro in offerta lancio, con 48 ore di fuoco parte da 179€

Approda sul mercato Poco M4 Pro, il nuovo smartphone di fascia economica che ti ruba il cuore. Forse questo nome non ti suonerà nuovo, sai perché? Altro non si tratta della versione 4G del suo gemello uscito lo scorso anno. In questo caso, però, Xiaomi ha deciso di venire incontro ai suoi utenti visto che non tutti sono interessati al 5G riuscendo a tranciare di netto i prezzi.

Su AliExpress, infatti, in offerta lancio questo smartphone ti viene a costare appena 179€ nella sua versione base, attivando il coupon. Prezzo strettissimo per un prodotto che riesce a soddisfarti senza nessun problema.

Segui il tutorial e vinci anche un premio a sorpresa. L'IVA è già inclusa e le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Poco M4 Pro: lo smartphone che non ti aspettavi di volere

Design fuori dal normale, il comparto fotografico ormai è un segno identificativo di questa serie. Con bordi squadrati che ricreano uno stile moderno, Poco M4 Pro lo compri in tre diverse colorazioni.

Ciò che cattura all'istante il tuo occhio, tuttavia, è il display ultra ampio che ti fa sentire come uno spettatore al cinema. Non ti preoccupare, l'ergonomia non viene compromessa e utilizzi lo smartphone anche con una sola mano.

Prestazioni scattanti grazie al processore MediaTek ti fa fare ciò che vuoi: applicazioni, social, streaming e perché no, persino del sano gaming. D'altronde con il nuovo sistema di raffreddamento integrato, non potrai avvertire calore in eccesso.

Neanche dal punto di vista della fotografia rimani deluso. Se sei in cerca di uno smartphone economico ma che sappia il fatto suo, con la tripla fotocamera da 64 megapixel non temi nulla. Selfie di pura qualità e scatti sempre perfetti anche in panoramica e macro.

Conclude in bellezza la batteria da 5000 mAh con la super ricarica rapida che in soli 10 minuti ti regala una giornata di autonomia.

Tutte le varianti di Xiaomi Poco M4 Pro

Nonostante il prezzo riduttivo, come vedi, di possibilità ne hai tantissime. Se quindi ora ti è venuta l'acquolina alla gola, ti dico subito che ne devi approfittare. Come ti dicevo, su AliExpress per le prossime 48 ore avrai la possibilità di portarti a casa questo smartphone a partire da 179€.

In modo particolare ti faccio sapere che hai a disposizione due varianti:

6 GB di RAM + 128 GB di memoria a 179€ con coupon;

8 GB di RAM e 256 GB di memoria a 229€ con coupon.

In conclusione, non perdere l'occasione di vincere uno dei 3000 regali messi in palio. Per partecipare all'estrazione devi seguire lo store ufficiale Poco, aggiungere lo smartphone al tuo carrello e alla tua lista dei desideri, completare l'ordine entro 2 ore.

I primi a farlo riceveranno un regalo a sorpresa tra Redmi Buds 3 Pro, Redmi Watch 2 Lite, Xiaomi Mi Tv Stick e tanto altro ancora.