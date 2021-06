POCO M3 Pro by Xiaomi è lo smartphone 5G che avresti voluto avere, ma che il prezzo di impedito di comprare, fino a oggi. Per l'Amazon Prime Day porti a casa questo gioiello a 150€ appena: è un'occasione d'oro, che ti arriva a casa con spedizioni rapide e gratis.

POCO M3 Pro in sconto super per l'Amazon Prime Day

Perché per 150€ fai l'affarone dell'Amazon Prime Day? Vediamo, probabilmente per la presenza della connettività 5G. Anzi, magari perché il processore Mediaset Dimensity 700 (affiancato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno) è una potenza.

Ancora, forse perché con 5000 mAh di batteria doppi la giornata di utilizzo, prima di sfruttare la ricarica rapida da 18W.

Basta? No, lo so. Allora dai un'occhiata al comparto fotografico posteriore: tre sensori, con il principale da 48MP. Già che stai guardando questo gioiellino, approfondisci il design: ma che bello è questo smartphone? Curato in dettaglio, ma con un back panel che differisce dai soliti device.

Ecco perché oggi fai un affare se prendi Xiaomi POCO M3 Pro 5G a 150€ soltanto: porti a casa tutto quello che cercavi, spendendo una cifra irrisoria e con spedizioni rapide e gratis. L'Amazon Prime Day è occasioni d'oro, sta a te coglierle al volo! E ricorda: le chicche del Prime Day le trovi in tempo reale sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone