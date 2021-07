POCO M3 riceve una nuova variante in India e un nuovo prezzo di vendita al pubblico, purtroppo più caro del precedente. Il dispositivo è stato presentato per la prima volta alla fine di novembre scorso. Tuttavia, lo smartphone è arrivato in commercio solo poche settimane dopo. Cinque mesi dopo, il telefono ora riceve il suo primo aumento di prezzo nella regione invece di ottenere un calo dei prezzi sebbene abbia invecchiare. Il dispositivo ottiene anche una nuova variante di memoria. La nuova versione da 4 GB + 64 GB ha un prezzo di ₹ 10.499. Tenete conto che, le due varianti precedenti hanno debuttato rispettivamente a ₹ 10.999 e ₹ 12.499.

POCO M3: cosa sappiamo sul nuovo modello?

Sei mesi dopo, il colosso cinese Xiaomi ha aumentato il costo delle varianti precedenti. La versione media e superiore del dispositivo ora costano ₹ 500 in più. Quindi, il telefono ora viene venduto ad un prezzo superiore rispetto al normale per qualche ragione interna di cui non siamo a conoscenza.

Il POCO M3 ha ricevuto un'accoglienza positiva in India e nel resto del mondo da quando è stato rilasciato nella regione. Il marchio ha venduto oltre 150.000 unità nella prima vendita, seguite da 250.000 unità in meno di 10 giorni. Il telefono ha superato il mezzo milione di pezzi venduti in un mese dal debutto. Ora siamo a quota 750.000 unità dopo quattro mesi dal rilascio.

Dovremo aspettare e vedere se l'aumento di prezzo influenzerà le vendite di POCO M3 in India e negli altri mercati internazionali. Giusto come “remind me”, vi segnaliamo che su Amazon il prodotto è disponibile all'incredibile cifra di 157,42€. Cosa aspettate? La sua iterazione Pro 5G invece, ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale: solo 169,00 euro.

Xiaomi

Smartphone