POCO F6 Pro al minimo storico su Amazon: ora è un best buy tra i mid-range

Il POCO F6 Pro è uno dei migliori smartphone di fascia media. Con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone può essere acquistato al prezzo scontato di 399 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Lo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in grado di offrire prestazioni eccellenti. L’acquisto può avvenire anche in cinque rate. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.

POCO F6 Pro: un best buy a questo prezzo

Il POCO F6 Pro è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzioni full HD e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo lo Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e da una batteria da 5. 000 mAh, con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 120 W.

Lo smartphone ha il sistema operativo Android 15 (personalizzato da HyperOS) e può contare sulla connettività Dual SIM, sulla certificazione IP54, sul chip NFC e anche su un sensore di impronta digitale posizionato di sotto al display.

Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile portarsi a casa il POCO F6 Pro, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 399 euro. Si tratta del minimo storico per lo smartphone su Amazon e per gli utenti abilitati, c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta, basta premere su box, riportato qui di sotto.