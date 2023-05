POCO F5 Pro: l'offerta lancio del Mi Store sta per scadere

Ufficiale da una manciata di giorni, fin dalle prime recensioni degli esperti POCO F5 PRO si conferma come uno smartphone medio gamma con ambizioni da top. L’esperienza multimediale e gaming hanno la priorità, ma POCO non ha però tralasciato nessun altro dettaglio, portando in commercio un telefono che nella fascia di prezzo tra i 400 e 500 euro ha davvero pochi rivali. Se intendi risparmiare sul prezzo di listino da 579,90 euro, non farti scappare l’offerta di lancio del Mi Store, che sconta il nuovo medio gamma di 100 euro portando il prezzo a 479,90 euro. E non è tutto.

Ultimi giorni di offerta per il nuovo POCO F5 PRO

Processore da top di gamma Snapdragon 8+ Gen 1, DotDisplay AMOLED a 120 Hz, ricarica rapida wireless a 30W e tripla fotocamera con sensore da 64 MP e stabilizzazione ottica. A prima vista sembrerebbe la panoramica della scheda tecnica di un flagship, in realtà sono i principali punti di forza del POCO F5 Pro 5G, destinato a vendere tantissimo in Italia e nel resto d’Europa. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 garantisce un livello di fluidità che fatichiamo a trovare in altri medio gamma, anche salendo di prezzo, perfetto per esprimere al meglio quella che è sempre stata una caratteristica chiave degli smartphone POCO.

Compie un salto in avanti anche il comparto camere, con foto e video che traggono giovamento dalle prestazioni strabilianti del processore. Ottima perfino l’autonomia, con una batteria da 5.160 mAh e ricarica turbo a 67W (a cui si aggiunge la ricarica rapida wireless a 30W).

Con l’offerta di lancio del Mi Store, oltre a beneficiare dello sconto di 100 euro, otterrai un extra sconto di 5 euro riservato ai nuovi clienti e Mi Point doppi per un valore di 10 euro.

Cogli al volo dunque l’offerta di lancio del Mi Store sul nuovo POCO F5 PRO, così da risparmiare oltre 100 euro sul prezzo di listino.

