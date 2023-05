POCO F5 PRO 5G: Snapdragon 8+ Gen 1 e fotocamera da urlo a meno di 500€

Il POCO F5 Pro 5G è un telefono potente che offre un’esperienza intelligente di nuova generazione grazie al suo processore Snapdragon 8+ Gen 1 prodotto con un avanzato processo TSMC a 4 nm. Questa combinazione massimizza le prestazioni del telefono, garantendo stabilità, affidabilità e un consumo energetico ridotto.

Oggi questo avanzato smartphone Android può essere tuo ad un prezzo estremamente conveniente: grazie a questa offerta di Amazon, pagherai il POCO F5 Pro 5G solamente 479,90€, con un risparmio di esattamente 100€ sul suo normale prezzo di listino.

L’interazione con il telefono diventa più fluida grazie al calcolo avanzato dell’intelligenza artificiale offerto dalla Qualcomm AI Engine di settima generazione. Il telefono offre ampie opzioni di memoria e archiviazione, con la possibilità di espandere la memoria fino a 13GB o 19GB grazie all’integrazione di RAM e ROM. Questo permette un funzionamento fluido del telefono, che si tratti di guardare film in HD, giocare o semplicemente navigare.

La fotocamera principale del POCO F5 Pro 5G utilizza una potente combinazione di tre scatti, offrendo risultati straordinari grazie alle prestazioni avanzate del chip. La doppia funzione di stabilizzazione hardware e software garantisce immagini chiare e nitide, sia per video che per foto, rendendo l’esperienza di ripresa stabile come se si stesse utilizzando un treppiede. Il telefono è dotato anche di un potente algoritmo AI che riconosce in modo intelligente soggetti come volti umani, gatti e cani, consentendo di seguire i soggetti con una messa a fuoco rapida e stabile.

Se stai cercando uno smartphone potente e non vuoi fare alcuna rinuncia, ma vuoi anche rimanere al di sotto della soglia psicologica dei 500€, ti consigliamo vivamente di non farti scappare questa offerta e di acquistare il POCO F5 PRO 5G approfittando di questa offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.