POCO F4 GT: già disponibile il top di gamma da gaming

Qualche giorno fa è stato ufficialmente presentato lo smartphone POCO F4 GT, nuovo top di gamma dell’azienda con a bordo il super processore Snapdragon 8 Gen 1 con sistema di raffreddamento. Dal 28 aprile, sarà possibile acquistare il dispositivo a 589€. Non è tutto: a disposizione dei clienti più veloci saranno messi coupon e regali.

POCO F4 GT: pura potenza

Innanzitutto, è doveroso un piccolo riepilogo delle più importanti caratteristiche tecniche, così da avere le idee più chiare circa l’effettivo valore di questo prodotto. Lo smartphone POCO F4 GT monta nella zona frontale un display in tecnologia AMOLED con diagonale di 6,67 pollici, risoluzione FullHD+ ed altissima frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz con sistema HDR10+.

Ad animare il telefono ci pensa, come detto in apertura, il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, al cui supporto agiscono 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Il sistema di raffreddamento Liquid Cool Technology 3.0 rappresenta un valido aiuto per mantenere stabile la temperatura del processore, così da evitare incertezze e rallentamenti anche durante l’utilizzo più intenso.

Sul retro del POCO F4 GT individuiamo la configurazione a tripla fotocamera da 64 MP + 8 MP + 8 MP, a cui si aggiunge una fotocamera frontale da 20 MP. Presente una batteria da 4700 mAh con possibilità di ricarica rapida HyperCharge da 120 W. Non mancano connettività 5G e Android 12 con MIUI 13.

Veniamo al prezzo di vendita:

POCO F4 GT da 8+128 GB a 589$ | Link all’acquisto

Ma i vantaggi non finiscono qui, soprattutto per chiunque effettuasse subito l’acquisto del telefono:

i primi 10 che completeranno l’operazione avranno POCO F4 GT in regalo;

per i primi 300 acquirenti, 100 vinceranno il POCO Watch o le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition ;

o le ; per i primi 800 acquirenti, 200 vinceranno la POCO T-Shirt o il POCO Hat.

Avere a propria disposizione anche il POCO Watch non sarebbe affatto male: parliamo di uno smartwatch con display AMOLED da 1,6 pollici e risoluzione di 320 x 360 pixel, molto leggero e comodo da indossare. L’orologio è anche impermeabile e viene alimentato da una batteria con capacità di 225 mAh che assicura fino a 14 giorni di utilizzo.

Non perdere questa incredibile opportunità ed acquista subito su AliExpress il tuo nuovo smartphone POCO F4 GT.