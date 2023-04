POCO F4 GT con Snapdragon 8 Gen 1 al MINIMO STORICO su Amazon: bastano 448€

Tanta potenza ad un prezzo ridotto: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO F4 GT con Snapdragon 8 Gen 1 al nuovo prezzo minimo storico. L’offerta in questione permette di assicurarsi lo smartphone ad un prezzo scontato di 448 euro nella variante con 8 GB di RAM, 128 GB di storage e colorazione Knight Silver. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno smartphone completo e potente ad un prezzo da mid-range. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito la pagina Amazon di POCO F4 GT.

POCO F4 GT: ora al prezzo minimo storico con la nuova offerta di Amazon

Il POCO F4 GT è uno dei modelli più interessanti del momento: la possibilità di acquistare uno smartphone con Snapdragon 8 Gen 1 ad un prezzo di appena 448 euro, infatti, è un’occasione da non farsi sfuggire. Il chip garantisce un livello di potenza superiore a qualsiasi mid-range sul mercato, permettendo a chi scegliere il nuovo smartphone di POCO di mettere le mani su un top di gamma ad un prezzo contenuto.

Tra le specifiche troviamo anche un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 120 W. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, un sensore di impronte digitali sotto al display e il sistema operativo Android 13 personalizzato con la MIUI che completano il comparto tecnico.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il POCO F4 GT al prezzo scontato di 448 euro. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

