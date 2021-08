L'anno scorso, il produttore di smartphone POCO, sub brand sostenuto da Xiaomi, aveva lanciato sul mercato il suo POCO F2 Pro. Era emerso anche che la società stesse lavorando ad una variante standard del suddetto telefono, soprannominato POCO F2. C'è da dire che questo prodotto non è mai stato lanciato.

POCO F2: le foto del prototipo

Ora, le immagini dal vivo del modello prototipale di questo terminale aka Redmi K20S sono trapelate online, mostrando come lo smartphone, che non ha mai fatto il suo debutto ufficiale, sarebbe stato in termini di design. L'estetica del gadget in questione sembra essere abbastanza simile a quella brevettata da Xiaomi nel 2019, ma la domanda di brevetto è stata depositata nel 2018.

È stato anche riferito che lo smartphone era stato dotato di un display AMOLED capace di offrire una risoluzione dello schermo FullHD+ con un foro nell'angolo in alto a sinistra del display per l'alloggiamento del sensore della fotocamera frontale.

Sul retro, il dispositivo dispone di una configurazione a tripla fotocamera ma i dettagli esatti dei sensori non sono ad oggi disponibili. Poiché lo smartphone nelle foto esegue l'Engineering ROM (AOSP) basato sul sistema operativo Android 9, la versione build MIUI è rimasta sconosciuta. Il telefono ha un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale, probabilmente lo stesso fingerprint già visto nel POCO F1.

Il modello prototipale è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 855; questo indica che sarebbe stato un diretto successore del POCO F1 che aveva preso d'assalto il mercato per via delle specifiche top di gamma e del prezzo molto competitivo.

