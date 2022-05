POCO C40 è quasi pronto al lancio: è il nuovo budget phone da avere?

A distanza di poco più di un mese dal primo leak su POCO C40, il nuovo budget phone del colosso cinese atteso al lancio da un giorno all’altro, in queste ore scopriamo che il device ha ricevuto la certificazione NBTC che ci dà modo di conoscere alcune delle specifiche ufficiali del device.

Scovato dal sempre affidabile tipster Mukul Sharma sul database NBTC con il codice prodotto 220333QPG, POCO C40 ha ormai tutte le carte in regola per il lancio sul mercato.

POCO C40 riceve una importante certificazione mentre trapelano le specifiche

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete, sappiamo che il nuovo smartphone economico di POCO monterà il processore JR510: si tratta di un chip poco noto in Occidente ma piuttosto popolare in alcuni smartphone dei brand asiatici. Il device è dotato di connettività Wi-Fi 2.4 + 5 Ghz, monta una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W, Android 12 con la personalizzazione MIUI 13 e ha una dimensione pari a 167.18 x 76.87 mm – manca lo spessore ma, considerando la batteria piuttosto capiente, ci aspettiamo che superi i 9 mm.

Non è ancora chiaro quando POCO C40 sarà lanciato ma in tutta probabilità sarà proposto a un prezzo di circa 200 euro al cambio. Restando in tema di budget phone con una batteria molto capiente, il buon Motorola Moto G22 è in offerta su Amazon con uno sconto del 27%.

Scheda tecnica (RUMOR)

Processore JR510;

Connettività Wi-Fi 2.4 + 5 GHz;

Dimensioni: 167.18 x 76.87 mm;

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W;

Android 12 con la MIUI 13.

