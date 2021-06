Ti dico solo: corri e prendi ora questi cuffioni Bluetooth a 9,99€ su Amazon! È un'offerta lampo di lancio e i coupon sconto che puoi attivare sono pochissimi: so già che a breve non si potranno più comprare. Sii rapido: con le spedizioni Prime il prodotto ti arriva a casa gratis in pochissimo.

Eccellenti cuffioni Bluetooth in super offerta

Lo capisci che è un affare quando noti un prezzo bassissimo, ma ti accorgi di due piccoli dettagli: non ci sono ancora recensioni e il prodotto è in vendita su Amazon dal primo giugno. Questo significa che è un vero e proprio sottocosto!

Il prodotto lo paghi così poco, nonostante sia un modello decisamente di più alto valore, perché è importante iniziare a vendere! Quale miglior modo, se non un sottocosto? Con 9,99€ porti a casa un gioiellino con tanto di microfono integrato: godi di ottima musica, con bassi potenti, ma parli anche al telefono.

Le colleghi utilizzando il Bluetooth 5.0 e – complice l'enorme batteria – le usi fino a 25 ore fila senza dover ricorrere alla ricarica. Non ti piace il Bluetooth? Puoi usare il jack audio: è supportato anche lui! Anzi, ti tornerà utilissimo in caso dovessi dimenticare di ricaricare la batteria.

Ottima la costruzione, la regolazione è semplicissima e i pulsanti di controllo sono ben distinti (ce n'è uno dedicato appositamente alle telefonate, per esempio).

Insomma, oggi fai l'affare con un paio di cuffioni wireless a prezzo “offerta fiera”, ma ricorda che è solo per il lancio: spunta il coupon in pagina e portali a casa a 9,99€ direttamente da Amazon. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone