Hai poche ore per acquistare il Redmi 10 a soli 129€

Approfitta subito delle offerte del giorno sul Mi Store. Oggi è il turno dello Xiaomi Redmi 10 che acquisti a un prezzo eccezionale. Hai ancora poche ore per metterlo in carrello a soli 129,90 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di un’ottima occasione che garantisce un risparmio eccellente. Grazie alla consegna gratuita ti arriva a casa senza alcun costo aggiuntivo e in pochissimi giorni.

La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Un ottimo compromesso per fluidità e spazio di archiviazione. Tra l’altro questo dispositivo è la scelta ideale se cerchi qualità a un prezzo estremamente basso. Ad esempio il display Full HD+ da 90Hz di refresh rate garantisce immagini colorate e dettagli perfetti con una fluidità senza rinunce.

Redmi 10 by Xiaomi: risparmio senza rinunce

Non rinunciare all’ottima qualità di uno smartphone affidabile e potente. Se vuoi risparmiare, scegli il giusto compromesso. Acquista il Redmi 10 by Xiaomi che, grazie all’offerta del giorno, sul Mi Store lo acquisti a soli 129,90 euro. Il suo processore, un MediaTek Helio G88, è potente e garantisce prestazioni molto interessanti. Infatti, è stato realizzato per soddisfare i gamer più esigenti.

Anche la batteria da 5000 mAh offre un’autonomia importante, assicurandoti almeno un giorno o più di utilizzo, anche intensivo. La quadrupla fotocamera da 50MP realizza fotografie dai dettagli mozzafiato, anche di notte. Insomma, questo smartphone è una vera occasione. Hai ancora poche ore per acquistarlo a soli 129,90 euro, invece di 229,90 euro. Lo trovi solo sul Mi Store e solo per oggi.

