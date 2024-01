Plenitude ora con Sky TV e Netflix + Sky Cinema per 4 mesi

Plenitude sgancia la sua bomba di inizio anno con un regalo Sky molto interessante. Con l’iscrizione al programma Insieme puoi avere i pacchetti Sky TV e Netflix + Sky Cinema per 4 mesi, 3 mesi di Musica su Napster, un eBook a scelta tra 10 selezionati ed una gift card da 10€ da spendere su Winelivery.

Il fornitore in questione oltre alla sua proposta a prezzo variabile, offre anche per questo nuovo anno la sua Fixa Time. Questa tariffa a prezzo fisso è pensata per chi vuole avere un prezzo della materia sempre uguale ma soprattutto per chi teme le oscillazioni di prezzo.

Plenitude Sky: i dettagli

Oltre ai pacchetti Sky, il fornitore del gruppo Eni offre anche alcune offerte sull’acquisto di prodotti partner come tado, Nescafé Dolce Gusto, Philips Hue oppure un voucher da 200€ per la tua nuova caldaia. Inoltre, grazie ad Insieme, per te c’è anche un bonus da 5 euro in bolletta.

Fixa Time può essere selezionata con tariffa luce monoraria o bioraria, a seconda delle proprie esigenze. Le tariffe che vedremo tra un attimo sono scontate del 5% grazie alla domiciliazione delle bollette su carta di credito o conto corrente.

In fascia F1, ossia dalle ore 8 alle ore 19, il prezzo per la Luce ammonta a 0,1791 €/kWh, mentre, per le fasce F2-F3 che comprendono i consumi dalle 19 alle 8 del mattino, weekend e festività il contributo bloccato è pari a 0,1612 €/kWh. In alternativa, è possibile scegliere la tariffa monoraria che prevede la stessa cifra a qualsiasi ora del giorno. Il costo della materia in questo caso è di 0,1672 €/kWh.

Il Gas, invece, che è sempre in un’unica fascia ha un prezzo bloccato di 0,5985 €/Smc.

Plenitude, inoltre, richiede per ogni fornitura un contributo di commercializzazione e vendita pari a 12 euro.

