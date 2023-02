PlayStation VR2: dove prenotarlo al miglior prezzo online

Il 22 febbraio segna la data tanto attesa del debutto di PlayStation VR2, il visore per la Realtà Virtuale di ultima generazione progettato specificatamente per PlayStation 5. L’ambito accessorio sarà disponibile nel nostro paese al prezzo di listino di 599,99 euro e verrà accompagnato da un bundle che include Horizon Call of The Mountain a 649,99 euro.

PlayStation VR2 è ancora prenotabile presso i principali siti online e puoi scegliere anche il metodo di pagamento a rate che ti permetterà di diluire una spesa comunque importante se consideri che il prezzo è persino superiore a quello della stessa console: ma ne vale assolutamente la pena.

PlayStation VR2: dove prenotarlo online al miglior prezzo

Cominciamo con il sito online più conosciuto e diffuso: ovviamente Amazon. Il popolare eCommerce ti permette di prenotarlo in entrambe le versioni al prezzo di listino ufficiale. Come puoi vedere il preorder è disponibile su invito: ti basterà richiederlo per ricevere il link direttamente alla tua casella di posta elettronica.

L’alternativa molto interessante è quella rappresentata da Mediaworld perché qui puoi subito effettuare il preorder online senza richiedere alcun invito. I link a cui collegarsi sono i seguenti:

In entrambi i casi puoi scegliere il pagamento rateizzato nel modo che preferisci. Si tratta sicuramente del modo migliore per prenotare il tuo visore ed essere certo di riceverlo a casa il prima possibile, se non addirittura al D1. Aggiorneremo l’articolo se il preorder dovesse attivarsi anche presso altri rivenditori online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.