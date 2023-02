PlayStation VR2, arrivano gli inviti per l'acquisto: richiedi il tuo ADESSO

La nostra casella di posta elettronica si è arricchita questa mattina dell’invito che tanto aspettavamo: la possibilità di prenotare PlayStation VR2, il visore di nuova generazione per PlayStation 5, direttamente su Amazon al suo prezzo ufficiale di listino. Adesso abbiamo 72 ore di tempo per completare l’acquisto (spoiler: lo abbiamo già fatto) e siamo sicuri di riceverlo già al D1 del 22 febbraio.

Vuoi provarci anche tu? Ti basta allora collegarti alla pagina e richiedere il tuo invito. Nel giro di qualche giorno arriverà direttamente alla tua email il link con cui effettuare l’acquisto. Il prezzo ufficiale, te lo ricordiamo, è di 599 euro. Tanto, certo, ma vale i soldi che costa.

PlayStation VR2: l’invito per acquistarlo SUBITO su Amazon

Con PlayStation VR2 potrai scoprire un’esperienza di realtà virtuale di nuova generazione forte di un visore che ha fatto notevoli passi in avanti rispetto al predecessore. Merito di alcune funzionalità inedite introdotte proprio con questo accessorio tra cui spiccano il feedback aptico, il tracciamento oculare, l’audio 3D e i grilletti adattivi per i controller inclusi nella confezione.

Impressionante è la fedeltà visiva promessa con lenti dalla risoluzione video HDR 4000 x 2040 pixel (2000 x 2040 per occhio). Un grande lavoro è stato svolto anche per l’ergonomia con un design decisamente più leggero e adeguato che ci permetterà di giocare anche per ore senza sentirne il “peso”.

Dato che gli inviti per acquistarlo stanno arrivando non ti rimane adesso che richiedere il tuo direttamente su Amazon. Solo qualche giorno di pazienza e, proprio alla tua email, troverai la possibilità di effettuare l’acquisto con consegna al D1.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.