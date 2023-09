PlayStation Portal disponibile su Amazon: PRENOTALA adesso

Sembra quasi una console portatile, anche se è qualcosa di molto simile. I preordini di PlayStation Portal sono disponibili a partire da adesso su Amazon: al prezzo minimo garantito di 219,99 euro puoi assicurarti la consegna al D1, previsto il 15 novembre 2023, di questo dispositivo per la riproduzione remota che ti permetterà di giocare i giochi dalla tua PS5 anche a TV spenta e occupata. Un concetto simile a quello di Nintendo Switch, seppur eseguito in modo diverso.

PlayStation Portal, la simil-console portatile di PS5: come funziona

PlayStation Portal ti consente di accedere ai giochi sulla tua console PS5 tramite la rete Wi-Fi domestica, eliminando la necessità di una TV. Sarai subito catapultato in un mondo di divertimento grazie al suo splendido schermo LCD da 8 pollici in grado di riprodurre immagini ad una risoluzione 1080p a 60 fps. L’azione sarà fluida e coinvolgente, proprio come la desideri.

Non c’è bisogno di preoccuparsi dei giochi che ami. PlayStation Portal è progettato per riprodurre giochi compatibili installati sulla console PS5, inclusi i tuoi titoli preferiti per PS5 e PS4. Osserva ogni dettaglio dei tuoi giochi mentre prendono vita su uno schermo Full HD con colori vividi e dettagli nitidi.

Facile da usare: questo dispositivo è stato appositamente progettato per offrire un’esperienza di gioco remoto senza soluzione di continuità. Accendilo, premi un pulsante per connetterti alla tua console PS5 e inizia a giocare immediatamente. Non ci sono complicazioni, solo puro divertimento.

Prenota oggi il tuo PlayStation Portal su Amazon per soli 219,99 euro e preparati a vivere una nuova era di giochi su console. Non perdere l’opportunità di essere tra i primi a sperimentare questa rivoluzione nel mondo del gaming. La consegna è prevista per il 15 novembre 2023, quindi agisci ora per assicurarti il tuo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.