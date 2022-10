PlayStation Plus: ufficiali i giochi gratis PS4 e PS5 di novembre 2022

Non ci sono sorprese nel catalogo dei giochi gratis PS4 e PS5 che saranno inseriti in PlayStation Plus Essential nel mese di novembre 2022. Come vi avevamo anticipato, infatti, a partire dal prossimo mese sarà possibile riscattare Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies.

Ricordiamo che PlayStation Plus Essential è il tier base del nuovo servizio di abbonamento Sony che, oltre ad abilitare il multiplayer online, permette di accedere a sconti esclusivi e appunto a tre giochi riscattabili al mese.

PlayStation Plus Essential: scopriamo i giochi gratis PS4 e PS5 di novembre 2022

Di seguito quindi la lista completa dei giochi gratis che potrai riscattare con un abbonamento PlayStation Plus da martedì 1 novembre:

Abbiamo quindi Nioh 2, il soulslike ambientato nel periodo Sengoku del Giappone feudale che ha fatto incetta di premi tra critica e appassionati. Poi, spazio a LEGO Harry Potter Collection, che arriva con un tempismo perfetto per il periodo di Halloween.

Infine, l’intrigante Heavenly Bodies, giocabile in singolo o multigiocatore e che ci permette di muoverci all’interno di scenari dalla fisica simulata a bordo di una stazione di ricerca scientifica.

Una volta riscattati, i giochi saranno tuoi finché manterrai attivo un abbonamento PlayStation Plus.

