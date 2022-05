PlayStation Plus: sono questi i giochi gratis di giugno 2022?

L’account Twitter di Areajugones potrebbe aver svelato in anteprima i giochi gratis previsti con il PlayStation Plus a giugno 2022, cui annuncio dovrebbe arrivare entro questa settimana.

🚨 FILTRACIÓN PS PLUS JUNIO 2022 🚨



1⃣ God of War

2⃣ Naruto to Boruto: Shinobi Striker

3⃣ Nickelodeon All-Star Brawl



¿Buen mes? Os leo mientras hago la comida 🍜 pic.twitter.com/mFGwbh0cxa — Areajugones (@Areajugones) May 30, 2022

Stando alla fonte, che in passato aveva svelato con successo anticipazioni simili, dal prossimo mese gli abbonati a PS Plus Essential potranno scaricare God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Per il momento, si attende la conferma ufficiale da parte di Sony.

PlayStation Plus: Kratos e Atreus con i giochi gratis di giugno 2022?

Per chi se lo fosse perso, spieghiamo innanzitutto cos’è PlayStation Plus Essential. Dal 23 giugno 2022, il celebre servizio Sony cambia faccia adottando un inedito modello che permetterà di scegliere fra tre livelli di abbonamento: Essential rappresenta essenzialmente il Plus attuale, con tutti i vantaggi che conosciamo, ma sarà affiancato dagli inediti Extra e Premium che proporranno un’offerta simile a Xbox Game Pass.

All’interno di questi due tier, infatti, troveremo un vasto catalogo di giochi per PS4 e PS5 da poter scaricare senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, il piano Premium, includerà anche dei titoli classici per PS1, PSP, PS2 e PS3, oltre alla possibilità di provare in anteprima alcuni giochi recenti, come Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077.

Detto questo, l’inserimento di God of War nel piano Essential avrebbe perfettamente senso e forse potrebbe essere accompagnato dall’annuncio della data di uscita del sequel, God of War Ragnarok, in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 e atteso nel 2022.

Gli altri due giochi strizzano senza dubbio l’occhio ai fan dei picchiaduro, in particolare ai fan di Naruto grazie al titolo ispirato al celebre manga e anime.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, forse nella giornata di mercoledì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.