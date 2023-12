PlayStation Classic: il regalo per i nostalgici, oggi su Amazon a un prezzo WOW

Se hai intenzione di fare un regalo ad un appassionato di videogiochi che ha vissuto l’epoca d’oro degli anni ’90, noi ti consigliamo la meravigliosa PlayStation Classic che è disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di soli 134,99€, spese di spedizione incluse. L’IVA è compresa nel prezzo, potrai dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore.

PlayStation Classic: tanti motivi per cui comprarla

La PlayStation Classic è una riproduzione fedele della console originale lanciata nel lontano 1994. Farai rivivere l’emozione dei primi giorni dei giochi in 3D con titoli che hanno fatto la storia, portando indietro il tempo a quando i personaggi iconici come Crash Bandicoot e Lara Croft erano i protagonisti indiscussi del mondo videoludico.

All’interno si trova una selezione eccezionale di 20 giochi classici preinstallati, tra cui “Final Fantasy VII,” “Metal Gear Solid,” “Tekken 3,” e molti altri. Parliamo di veri e propri capolavori che hanno scandito gli anni ’90 e continuano a essere amati da giocatori di tutte le età. Esteticamente poi, la PS Classic mantiene il design iconico della console originale, ma con una dimensione più compatta e con la connettività moderna HDMI. Di fatto si potrà collegare facilmente al televisore così da poter godere al meglio dell’esperienza di gioco senza dover cercare vecchi cavi o adattatori. In più è pronta per essere utilizzata in pochi minuti.

Basta collegarla alla TV, accenderla e ci si potrà subito immergere nei propri giochi preferiti. L’interfaccia è intuitiva e permette di navigare tra i videogame senza sforzo. A soli 134,99€ su Amazon la PlayStation Classic è un affare che non puoi lasciarti sfuggire ed è anche un’ottima idea regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.