PlayStation: arriva il servizio che sfida Xbox Game Pass

Sony prevede di lanciare a breve un nuovo servizio di gaming online di PlayStation che mira a sfidare il predominio di Xbox Game Pass della rivale Microsoft.

Sony sfida Microsoft: pronta a svelare PlayStation Game Pass?

La divisione PS di Sony Group Corp. sta pianificando il lancio di nuovo servizio in abbonamento che competerà con il popolare Xbox Game Pass della rivale Microsoft, secondo quanto riferito da fonti che hanno familiarità con i piani e i documenti di Sony esaminati da Bloomberg.

La piattaforma, nome in codice Spartacus, consentirà ai possessori di console Sony di pagare un canone mensile per l'accesso a un catalogo di grandi titoli moderni e classici, stando a quanto si apprende da persone che hanno chiesto di non essere identificate perché non autorizzate a parlare con la stampa di tali programmi.

L'offerta sarà probabilmente disponibile sulla sempreverde PlayStation 4, che ha venduto più di 116 milioni di unità, e sulla sua degna rivale, la PlayStation 5, lanciata più di un anno fa ma ancora difficile da acquistare a causa di problemi con la catena di approvvigionamento e con la crisi dei semiconduttori.

Quando arriverà?

Quando il servizio verrà lanciato, presumibilmente in primavera, unirà i due piani di abbonamento esistenti di Sony, PS Plus e PS Now. Attualmente, PlayStation Plus è necessario per la maggior parte dei giochi multiplayer online e offre videogames mensili gratuiti, mentre PS Now consente agli utenti di riprodurre in streaming o scaricare giochi meno recenti. I documenti esaminati da Bloomberg suggeriscono che Sony intende mantenere il marchio PlayStation Plus ma vorrebbe eliminare gradualmente quello di PlayStation Now.

Nelle notizie correlate, sappiamo che il colosso nipponico intende approdare anche sul gaming da mobile, visto che, proprio pochi giorni fa, è emerso il brevetto di un concept dualshock per dispositivi mobili. Stiamo per entrare in una nuova era per il gaming? Chi lo sa, staremo a vedere.