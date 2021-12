PlayStation 5: un BUG consente il jailbreak della console?

Un gruppo di hacker ha annunciato all'inizio di questa settimana lo sviluppo di un nuovo jailbreak mirato alla versione 9.0 del firmware di PlayStation 4. Il sistema utilizza un bug presente anche nel software della PlayStation 5. Di conseguenza, apre un'enorme possibilità di sbloccare la nuova console in un prossimo futuro. Questo suona sicuramente problematico per Sony e per tutti coloro che hanno appena acquistato il nuovo sistema di home entertainment.

PlayStation 5: si può “sbloccare” la console?

Nonostante le “possibilità“, gli hacker ci tengono a precisare che per ora non ci sono anticipazioni concrete per sbloccare la console current-gen. “Al momento non esiste una strategia nota per sfruttarlo [il bug di PS5]“, hanno affermato. L'hacker principale dietro questo progetto non possiede una PlayStation 5. Quindi, non c'è modo per lui di testarlo in questo momento. Diversa è invece la situazione per PS4, che negli ultimi giorni ha rubato i titoli dei giornali.

Il nuovo jailbreak si chiama “pOOBs4” e sfrutta una falla nel WebKit di PS4. Per chi non lo sapesse, è un meccanismo che esegue browser come Google Chrome. Da questo, i cyber criminali sono stati in grado di eseguire altro codice su PS4 come se fossero nativi.

La scoperta è molto importante, tra le altre cose, perché le vulnerabilità del kernel di PS4 sono arrivate fino al firmware 7.55, che ha reso impossibile l'utilizzo di sistemi successivi. Sulla console di ultima generazione, il jailbreak consente l'esecuzione di codice arbitrario a livello di kernel.

Tuttavia, è importante notare che sbloccare sia la PS4 che la PS5 è un'operazione ancora molto lontana. Per consentire l'esecuzione di software non autorizzato è comunque necessario trovare un buco nel kernel della console. Solo allora i comandi del sistema potranno modificare importanti funzioni del s.o. in questione. A novembre, il gruppo Fail0verflow aveva già annunciato una mossa verso lo sblocco della console di attuale generazione; all'epoca, dissero di aver ottenuto tutte le chiavi di root di PS5.

Come abbiamo detto in un'occasione precedente, sbloccare una console al giorno d'oggi non è un compito facile ma soprattutto non è legale. Sony sta ancora supportando attivamente la PlayStation 4 ed è anche solo all'inizio del supporto per la console di nuova generazione. La società continuerà a combattere gli hacker con futuri aggiornamenti per queste console e chiuderà tutte le falle con un aggiornamento futuro.

Il rooting delle console attuali non è facile come ai tempi di PlayStation 2, ma la situazione potrebbe sempre cambiare verso la fine del supporto del prodotto da parte della compagnia.

Attenzione: noi non vi consigliamo assolutamente di provare metodi di sblocco sulla vostra PS4. Rischiate di perdere completamente il vostro account se l'azienda rileva pratiche illegali su di esso. Inoltre, l'intero processo è sperimentale e può portare ad un brick della console a vostre spese.